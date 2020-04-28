Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко оставили под стражей
Подозреваемую по делу Шеремета Кузьменко оставили под стражей
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28.04.2020 18:12
Укринформ
Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.
Такое решение огласил судья, сообщает корреспондент Укринформа.
"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения", — сказал судья.
Полный текст постановления будет обнародован 4 мая в 16:30.
Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.
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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.
Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. У Дугарь мера пресечения — в виде ночного домашнего ареста.
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Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
По материалам: ukrinform.ru