Политзаключенного Шумкова в колонии РФ отправили в отряд строгого режима

Украинский политзаключенный в РФ Александр Шумков отсидел 13 суток в ШИЗО и отправлен в отряд строгих условий содержания.

Об этом он сообщил латвийской активистке Татьяне Лазде, которая передала копию письма Укринформу.

«Пишу я вам уже из отряда строгих условий содержания. 10 апреля мне дали 13 суток ШИЗО и признали меня злостным нарушителем. Так что я снова злостник», — написал Шумков.

Он предполагает, что оставшееся до конца срока, истекающего 24 декабря, время проведет «злостным нарушителем в строгих условиях содержания или на ПКТ» (помещение камерного типа).

Украинец сообщает, что «карантин везде притормозил темп жизни». В частности, тюрьмы закрыты для посещений адвокатов, и сколько это продлится – неизвестно. В связи с пандемией коронавируса Шумков очень переживает за своих родных и за ситуацию в Украине в целом.

Дата отправки в письме не указана.

Как сообщалось, 9 декабря украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщил, что отказ в сотрудничестве в качестве «засекреченного свидетеля» ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и даже тем, что «вообще живым из России не вернется».

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Как сообщалось, 9 декабря украинский политзаключенный в России Александр Шумков сообщил, что отказ в сотрудничестве в качестве «засекреченного свидетеля» ФСБ угрожал ему невключением в список на возможный обмен и даже тем, что «вообще живым из России не вернется».

Бывший охранник Дмитрия Яроша херсонец Александр Шумков 4 декабря 2018 года приговорен Севским судом Брянской области РФ к четырем годам заключения. В приговоре говорилось, что Шумков с 17 ноября 2014 года по 23 августа 2017 года участвовал в деятельности "Правого сектора", которая была "направлена против интересов России".

Мировая управа Союза украинской молодежи просила Президента Украины Владимира Зеленского включить политзаключенного Александра Шумкова в перечень лиц, в отношении которых ведутся переговоры о возвращении в Украину.

По материалам: ukrinform.ru