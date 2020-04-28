Повышенные выплаты в мае получат 8,4 миллиона пенсионеров

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28.04.2020 20:57

Укринформ

В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы размеры пенсий на 11%.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"В мае 8,4 млн пенсионеров будут проиндексированы на 11% размеры пенсий. Также до 2100 грн повышен минимальный размер пенсии лицам, страховой стаж которых составляет 30 лет у женщин и 35 лет — у мужчин", — говорится в сообщении.

По словам министра, размер пенсии возрастет в среднем на 260 гривень.

Лазебная отметила, что в сложных условиях карантина правительство выполняет свои обязательства и усиливает программы социальной защиты населения, в том числе обеспечивает рост пенсий.

Как сообщалось, соответствующие повышения предусмотрены постановлением Кабинета министров от 1 апреля 2020 года № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставление социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году".

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Средства на выплату повышенных пенсий предусмотрены в изменениях в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которые были приняты 13 апреля 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru