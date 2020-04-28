Суд обязал НАБУ возбудить дело в отношении Венедиктовой по заявлению Стерненко

28.04.2020 23:36

Укринформ

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро по заявлению активиста Сергея Стерненко зарегистрировать производства за недостоверное декларирование имущества генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Судья Высшего антикоррупционного суд удовлетворил мою жалобу на бездействие следователя и обязала НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению. Заявление я подавал касаемо недекларирования имущества (часов за 10к евро и членства в ОО с признаками доходности) генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой", — отметил он.

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Стерненко добавил, что после внесения сведений в ЕРДР ходатайствовать об исследовании фактов недекларирования сведений о праве аренды/пользования квартиры Венедиктовой, о чем сообщили журналисты программы «СХЕМЫ».

По материалам: ukrinform.ru