Тепло и солнце не уменьшают риск заболеть COVID-19 — медики

Температура воздуха выше +25 градусов и солнечные лучи не уменьшают активность коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья.

"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", — говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что употребление алкоголя также не снижает риск заболевания COVID-19, напротив, частое и чрезмерное употребление алкоголя повышает риск возникновения различных нарушений в организме, а в случае заражения, может дополнительно осложнить течение заболевания COVID-19.

Специалисты также развенчали миф, что якобы горячая ванна или душ могут предупредить либо облегчить течение заболевания. "Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 — 37 градусов независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", — отмечают в Центре.

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Медики напоминают, что вирус SARS-CoV-2 передается от человека к человеку капельным и контактным путями, то есть через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Кроме того, капли, содержащие вирус, загрязняют предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться через прикосновение к таким предметам или поверхностям, а затем — к глазам, носу или рту.

Вирус не передается воздушным путем и не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека, отмечают в ЦОЗ.

"Вирус может перемещаться на расстояние более метра в частичках аэрозоля, но такой аэрозоль образуется только при выполнении специфических медицинских процедур. К примеру, интубация трахеи", — говорится в сообщении.

Пока нет иммунитета, вакцин и лекарств против новой коронавирусной инфекции. Один из самых эффективных способов защититься и предупредить распространение инфекции — физическое дистанцирование и ежедневная гигиена. А именно: бесконтактное приветствие; гигиена рук; соблюдение респираторной гигиены и этикета кашля; дистанция не менее полутора метра от других людей в публичных местах; самоизоляция в случае появления респираторных симптомов, напоминают медики.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

По данным Worldometer, общее количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 3 083 453, из них 212 498 летальных и 934 140 человек выздоровели.

По материалам: ukrinform.ru