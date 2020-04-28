В Украине планируют открыть строительные маркеты и сети – министр

Кабинет министров Украины в ближайшее время позволит работать строительным маркетам и сетям.

Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время инвестиционного онлайн-форума "Таврийские горизонты" 28 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Развиваем государство вместе. Приняты соответствующие инструкции относительно функционирования строительной отрасли на время карантина. Она может работать. В ближайшее время мы планируем открыть строительные маркеты и сети", — сказал Чернышов.

По его словам, благодаря таким мерам уже в сентябре-октябре Украина будет иметь "более развитую инфраструктуру".

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Как сообщал Укринформ, 8 апреля Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал внесение изменений в постановление о предотвращении распространению COVID-19, уточнив перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции.

9 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство внесло изменения в уточненный перечень, в частности из него были исключены учреждения торговли строительными материалами. 22 апреля карантин в Украине был продлен до 11 мая.

По материалам: ukrinform.ru