В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают мужчины — Минздрав
В Украине среди умерших от COVID-19 преобладают мужчины — Минздрав
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28.04.2020 21:23
Укринформ
В Украине с начала эпидемии COVID-19 зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. По половой структуре преобладают мужчины — 132 летальных случая.
Об этом сообщается в Тelegram-канале "Коронавирус инфо" со ссылкой на информацию Минздрава.
"С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной — лица старше 50 лет (85% всех случаев)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
Минздрав выражает соболезнования родным умерших и призывает быть бдительными, оставаться дома и при первых признаках респираторного заболевания позвонить семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь.
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Как сообщалось, утром 28 апреля в Украине 9 410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.
По материалам: ukrinform.ru