Венедиктова прокомментировала акцию протеста возле ее дома

Генпрокурор Ирина Венедиктова не считает правозащитниками активистов, которые устроили акцию протеста против завершения расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

«Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров… Правозащитники — это совсем о другом», — отметила она.

При этом генпрокурор упрекнула активистов, которые не доверяют следствию, а также прокуратуре и суду.

«Есть только собственное видение как должно быть… 55 томов дела — не интересует. Вы хотите правды? — Начался процесс ознакомления с материалами следствия», — резюмировала Венедиктова.

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Как сообщалось, вечером 27 апреля инициативная группа "Кто заказал Катю Гадзюк?" провела акцию протеста против решения о завершении расследования дела об убийстве активистки.

В частности, несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!" под домом в центре Киева, в котором, по словам активистов, живет генпрокурор.

По материалам: ukrinform.ru