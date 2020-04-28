Венедиктова прокомментировала акцию протеста возле ее дома

Общество
Таисия Слепцова0

Венедиктова прокомментировала акцию протеста возле ее дома

Генпрокурор Ирина Венедиктова не считает правозащитниками активистов, которые устроили акцию протеста против завершения расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк.

Об этом Венедиктова написала в Facebook.

«Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочнице, не пугают пенсионеров… Правозащитники — это совсем о другом», — отметила она.

При этом генпрокурор упрекнула активистов, которые не доверяют следствию, а также прокуратуре и суду.

«Есть только собственное видение как должно быть… 55 томов дела — не интересует. Вы хотите правды? — Начался процесс ознакомления с материалами следствия», — резюмировала Венедиктова.

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Как сообщалось, вечером 27 апреля инициативная группа "Кто заказал Катю Гадзюк?" провела акцию протеста против решения о завершении расследования дела об убийстве активистки.

В частности, несколько десятков участников акции установили портативную колонку и скандировали "Венедиктова, выходи!" под домом в центре Киева, в котором, по словам активистов, живет генпрокурор.

По материалам: ukrinform.ru


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