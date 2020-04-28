Виталий Кличко обнародовал план выхода Киева из карантина

Общество
Христина Качоровська0

Первый этап смягчении карантина может стартовать с 12 мая. Но это при условии, что до этой даты не будет резкого увеличения числа заболевших.

Карантин в Киеве
Карантин в Киеве. Фото — unian.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Официальный портал Киева.

Киевской городской совет подготовил поэтапный план выхода столицы из карантина. Кличко подчеркнул, что план выхода из карантина — это постепенное смягчение мер ограничения, а не полное возвращение к обыденной жизни.

Первый этап стартует уже 12 мая, но это в том случае, если к этой дате не будет резкого роста заболевших коронавирусом:

«Впереди у нас определяющие недели. Прошу вас, не забывайте о правилах, не нарушайте их. Не влияйте плохо на статистику. Всё зависит от нас».

Так, на первом этапе ожидаются такие смягчения:

  • возобновление работы непродовольственных магазинов, с площадью не более 300 кв.м (при условии, что в магазине одновременно может находится 1 покупатель на 10 кв.м и обязательной санитарной обработкой магазина дважды в день);
  • откроют салоны красоты и парикмахерские (в салон могут попасть по предварительной записи и одной услугой может пользоваться один клиент в помещении, также обязательная санитарная обработка места после каждого клиента);
  • кафе и рестораны (работа только на вынос еды и с санитарной обработкой помещения дважды в день);
  • разрешат работу ларьков (но с запретом употреблять еду и напитки возле помещения);
  • возобновят работу мелких предприятий, где изготовляют непродовольственные товары и предприятия бытового обслуживания (химчистка, ателье и т.д., при условии, что внутри не более 1 клиента на 10 кв. м., такой же дистанции должны придерживаться и работники предприятия);
  • откроют адвокатские и нотариальные фирмы (также при условии, что на 10 кв.м. помещения будет один посетитель);
  • разрешат гулять в парках (не более двух людей рядом, а если с детьми — то двое взрослых и двое детей);
  • возможно позволят работать автокинотеатрам

«Во всех этих предприятиях должна быть термометрия сотрудников и клиентов. Клиент обязательно должен быть в маске. Если пропустят без маски — ответственность ляжет на плечи владельца предприятия».

Закрытыми останутся все учебные заведения, а также детские и спортивные площадки и прибережные зоны отдыха. С них ограничения снимут на втором этапе.

Также, после первого этапа сохранятся ограничения в общественном транспорте:

«Частный бизнес должен обеспечить перевозку своих работников. Метро будет открыто тогда, когда позволит Кабмин».

Второй этап стартует через несколько недель после первого. Это при условии, что после первого этапа ситуация с распространением коронавируса не ухудшится. Если число заболевших будет и дальше расти, то в столице отменят и первый этап послаблений.

Напомним, ранее мы публиковали план Кабмина о поэтапном выходе Украины с карантина.


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