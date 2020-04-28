Виталий Кличко обнародовал план выхода Киева из карантина

Первый этап смягчении карантина может стартовать с 12 мая. Но это при условии, что до этой даты не будет резкого увеличения числа заболевших.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на Официальный портал Киева.

Киевской городской совет подготовил поэтапный план выхода столицы из карантина. Кличко подчеркнул, что план выхода из карантина — это постепенное смягчение мер ограничения, а не полное возвращение к обыденной жизни.

Первый этап стартует уже 12 мая, но это в том случае, если к этой дате не будет резкого роста заболевших коронавирусом:

«Впереди у нас определяющие недели. Прошу вас, не забывайте о правилах, не нарушайте их. Не влияйте плохо на статистику. Всё зависит от нас».

Так, на первом этапе ожидаются такие смягчения:

возобновление работы непродовольственных магазинов, с площадью не более 300 кв.м (при условии, что в магазине одновременно может находится 1 покупатель на 10 кв.м и обязательной санитарной обработкой магазина дважды в день);

откроют салоны красоты и парикмахерские (в салон могут попасть по предварительной записи и одной услугой может пользоваться один клиент в помещении, также обязательная санитарная обработка места после каждого клиента);

кафе и рестораны (работа только на вынос еды и с санитарной обработкой помещения дважды в день);

разрешат работу ларьков (но с запретом употреблять еду и напитки возле помещения);

возобновят работу мелких предприятий, где изготовляют непродовольственные товары и предприятия бытового обслуживания (химчистка, ателье и т.д., при условии, что внутри не более 1 клиента на 10 кв. м., такой же дистанции должны придерживаться и работники предприятия);

откроют адвокатские и нотариальные фирмы (также при условии, что на 10 кв.м. помещения будет один посетитель);

разрешат гулять в парках (не более двух людей рядом, а если с детьми — то двое взрослых и двое детей);

возможно позволят работать автокинотеатрам

«Во всех этих предприятиях должна быть термометрия сотрудников и клиентов. Клиент обязательно должен быть в маске. Если пропустят без маски — ответственность ляжет на плечи владельца предприятия».

Закрытыми останутся все учебные заведения, а также детские и спортивные площадки и прибережные зоны отдыха. С них ограничения снимут на втором этапе.

Также, после первого этапа сохранятся ограничения в общественном транспорте:

«Частный бизнес должен обеспечить перевозку своих работников. Метро будет открыто тогда, когда позволит Кабмин».

Второй этап стартует через несколько недель после первого. Это при условии, что после первого этапа ситуация с распространением коронавируса не ухудшится. Если число заболевших будет и дальше расти, то в столице отменят и первый этап послаблений.

Напомним, ранее мы публиковали план Кабмина о поэтапном выходе Украины с карантина.