Украина завершает подготовку к прохождению пика заболеваемости COVID-19 — Шмыгаль

28.04.2020 22:07

Укринформ

Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусом и готова к следующему шагу — стабилизации экономической ситуации.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины во вторник, 28 апреля, сообщает пресс-служба КМУ.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы соблюдать санитарные нормы. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", — подчеркнул Премьер-министр.

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В заседании приняли участие министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, секретарь Совета Ярослав Жалило, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник Президента Украины Олег Устенко, управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, профессор Колумбийского университета Виллем Буитер и преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак.

Участники совещания обсудили представленные правительством пять этапов выхода из карантина.

В частности, акцентировали внимание на том, что одним из основных факторов восстановления экономики должно стать увеличение проведения ПЦР-тестов — до 10 тысяч в сутки.

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Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе правительство планирует утвердить постановление о том, как будут действовать первые этапы выхода из карантина.

"Пока мы идем к пику, который по расчетам Национальной академии наук ожидается с 3 по 8 мая. Однако, у правительства есть план ослаблений. И мы утвердим, как именно будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", — сказал он.

На заседании также присутствовали председатели парламентских комитетов. В частности, председатель Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Юрий Аристов, председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

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Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества правительства и парламента при разработке инициатив, касающихся поддержки предпринимателей.

Фото: КМУ

По материалам: ukrinform.ru