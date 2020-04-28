Украине следует готовиться к таким лесным пожарам, как в Австралии — эксперт

28.04.2020 19:37

Укринформ

Из-за изменения климата Украине следует готовиться к противодействию массовым лесным пожарам, как в Австралии и США.

Такое мнение выразил в интервью Укринформу директор регионального Восточноевропейского центра мониторинга пожаров Сергей Зибцев.

"По решению правительства, сейчас ГСЧС выделяют 145 млн гривень. Но ГСЧС – это ликвидация, а прежде всего сейчас нужны средства, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. Надо наконец понять: климат изменился, мы живем уже будто на севере Одесской области, в сухом степном или лесостепном климате с сильными ветрами. Если наши лесные пожарные станции не умеют бороться с природными пожарами, которые доселе мы наблюдали в Австралии, Португалии, США, то надо перестраиваться и готовиться к новым вызовам", — отметил Зибцев.

На помощь ГСЧС, считает эксперт, следует привлекать синоптиков, которые должны прогнозировать уровень пожарной опасности в лесах, а также использовать пожарную авиацию.

Читайте также: В Украине прогнозируют новую масштабную волну пожаров

"Но главное, все же, — до июля создать мобильный отряд пожарных с вертолетом, который будет вылетать на вызов, независимо от того, чья земля: леса, пойма, торф. И реагировать мгновенно, как только огонь занял 1000 га и указан 5-ый класс пожарной опасности (надеюсь, указано будет все же Укргидрометцентром). Это сэкономит большие средства. Сейчас пожарная авиация тоже вылетает довольно быстро, но авиационное тушение без четкого протокола взаимодействия с квалифицированной группой пожарных и без наземной поддержки не такое эффективное", — рассказал директор центра.

По мнению Зибцева, в Украине должна действовать универсальная инстанция, которая докладывала бы ежедневно о местах и площади возгораний.

Читайте также: Под Чернобылем локализовали последние два очага пожара

Директор центра также отметил, что тренинги, которые сейчас проводят для пожарных, часто не имеют долговременного эффекта. "Наш центр пробовал проводить тренинги в Чернобыле. Но если вертикаль не заставляет работников внедрять то, что мы им даем, — это потерянное время: провели тренинг, а люди забыли, с них никто ничего не требует. У нас есть и специалисты, и компетентные структуры, но нужно сейчас перестроить их работу в соответствии с рисками", — убежден эксперт.

По мнению Зибцева, государству необходима межведомственная структура для реагирования на лесные пожары. По статусу она должна быть выше, чем министерство или ведомство и работать при правительстве под кураторством лично Премьер-министра или Президента.

По материалам: ukrinform.ru