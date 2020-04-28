За время карантина "Дарница" обеспечила аптеки 3,6 миллионами упаковок парацетамола

28.04.2020 22:06

Укринформ

Удовлетворяя потребности украинцев во время карантина, фармацевтическая фирма "Дарница", в частности, увеличила производство парацетамола и имустата.

Об этом сказал в интервью Укринформу председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает корреспондент агентства.

"Больше всего вырос спрос на жаропонижающие и обезболивающие средства. Это объясняется тем, что около 80% инфицированных COVІD-19 переносят болезнь в легкой форме, оставаясь при этом дома. Такие пациенты в первую очередь лечат основные симптомы COVID-19 – жар и кашель", — отметил Шимкив.

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Он акцентировал, что большинство национальных протоколов стран-членов ЕС относительно лечения рекомендуют для борьбы с лихорадкой и болью применять парацетамол.

"Мы увеличили его производство – в течение марта-апреля в аптеки поступило 3,6 млн упаковок. При необходимости мы готовы обеспечить рынок этим жаропонижающим", — сказал председатель совета директоров.

Шимкив также отметил, что фиксируется и высокий спрос на противовирусные средства.

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"И хотя в мире до сих пор нет единого протокола лечения COVID-19, во многих странах проходят испытания против коронавируса уже известных средств, например, таких как умифеновир, который ВОЗ относит к потенциальным кандидатам в борьбе с COVID-19. Он входит в состав нашего противовирусного препарата "Имустат". Именно поэтому он быстро исчез с аптечных полок. В ответ мы выпустили дополнительные 100 тыс. упаковок препарата и обеспечены необходимым сырьем для дальнейшего производства", — заверил он.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru