За время карантина «Дарница» обеспечила аптеки 3,6 миллионами упаковок парацетамола

Общество
Таисия Слепцова0

За время карантина "Дарница" обеспечила аптеки 3,6 миллионами упаковок парацетамола

За время карантина "Дарница" обеспечила аптеки 3,6 миллионами упаковок парацетамола

28.04.2020 22:06

Укринформ

Удовлетворяя потребности украинцев во время карантина, фармацевтическая фирма "Дарница", в частности, увеличила производство парацетамола и имустата.

Об этом сказал в интервью Укринформу председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает корреспондент агентства.

"Больше всего вырос спрос на жаропонижающие и обезболивающие средства. Это объясняется тем, что около 80% инфицированных COVІD-19 переносят болезнь в легкой форме, оставаясь при этом дома. Такие пациенты в первую очередь лечат основные симптомы COVID-19 – жар и кашель", — отметил Шимкив.

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Он акцентировал, что большинство национальных протоколов стран-членов ЕС относительно лечения рекомендуют для борьбы с лихорадкой и болью применять парацетамол.

"Мы увеличили его производство – в течение марта-апреля в аптеки поступило 3,6 млн упаковок. При необходимости мы готовы обеспечить рынок этим жаропонижающим", — сказал председатель совета директоров.

Шимкив также отметил, что фиксируется и высокий спрос на противовирусные средства.

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"И хотя в мире до сих пор нет единого протокола лечения COVID-19, во многих странах проходят испытания против коронавируса уже известных средств, например, таких как умифеновир, который ВОЗ относит к потенциальным кандидатам в борьбе с COVID-19. Он входит в состав нашего противовирусного препарата "Имустат". Именно поэтому он быстро исчез с аптечных полок. В ответ мы выпустили дополнительные 100 тыс. упаковок препарата и обеспечены необходимым сырьем для дальнейшего производства", — заверил он.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 401 новый случай.

По материалам: ukrinform.ru


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