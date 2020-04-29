Из Франции спецрейсами вылетели еще 146 украинцев

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29.04.2020 21:45

Укринформ

Из Франции в Украину в среду, 29 апреля, спецрейсами вылетали еще 146 украинских граждан.

Об этом в Facebook сообщило Посольство Украины во Франции.

«Совместно с украинскими авиакомпаниями продолжаем помогать украинцам возвращаться домой в непростые времена эпидемии COVID-10. Только что в Украину отправлены спецрейсы Fly UIA Париж-Киев и Ницца-Киев с 146 пассажирами на борту», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Посольство находится на связи касательно следующих спецрейсов.

Как сообщал Укринформ, ранее из Франции в Украину спецрейсами уже было переправлены 2789 украинских граждан.

По материалам: ukrinform.ru