"Карантин так карантин": экс-депутат Ляшко замуровал вход в ресторан Тищенко

Фото, видео

29.04.2020 13:11

Укринформ

Лидер Радикальной партии, бывший народный депутат Олег Ляшко вместе с однопартийцами заложили бетонными блоками вход в ресторан, связанный с народным депутатом из фракции "Слуга народа" Николаем Тищенко "Велюр" и расписали окна учреждения.

Соответствующее видео Олег Ляшко обнародовал в Facebook.

"Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют", — написал Ляшко.

Как видно из обнародованной видеозаписи, Ляшко с соратниками сначала перекрыли вход в ресторан бетонными блоками, а затем написали на них "карантин". Они также написали на окнах учреждения "Закон один для всех" красной краской.

Вход в ресторан «Велюр» заложили блоками и расписали окна / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru