“Мечта” и “Антей” полетят в Китай за очередным гуманитарным грузом для Украины

29.04.2020 17:20

Укринформ

Прибытие в Китай самолетов «Мрия» АН-225 и «Антей» АН-22 за гуманитарным грузом для Украины запланировано на 2-3 мая.

Об этом сообщило посольство Украины в Китае.

«2-3 мая крупнейший в мире украинский транспортный самолет «Мрия» АН-225 и «Антей» АН-22 должны прибыть в портовый город Тяньцзинь за гуманитарным грузом (медицинские средства и оборудование для борьбы с COVID-19) по заказу Министерства здравоохранения Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортное обеспечение этой благотворительной акции осуществляет авиакомпания АТП ГП «Антонов».

В диппредставительстве акцентировали, что украинские дипломаты своевременно нотифицировали органы власти КНР для беспрепятственного осуществления указанных рейсов, а также будут приобщаться к решению вопросов, связанных с обеспечением загрузки самолетов.

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Прибытие указанных самолетов в Китай станет своеобразным рекордом, ведь количество гуманитарных рейсов в рамках инициативы «Воздушный мост Украина-Китай» с учетом «Мрии» и «Антея» превысит двадцать, отметили в посольстве.

Как сообщалось, на прошлой неделе транспортный самолет Ан-225 "Мрия" доставил в Украину 12 млн масок для больниц и аптечных сетей, почти 260 тыс. защитных очков для медиков, более 100 тыс. костюмов пятого уровня защиты.

По материалам: ukrinform.ru