Офис генпрокурора хочет активизировать расследование хищения на "космических” предприятиях

29.04.2020 20:57

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с представителями Государственного космического агентства, народными депутатами и представителям ГБР состояние досудебного расследования в производствах, касающихся предприятий космической отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 29 апреля, в Офисе генерального прокурора состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства при участии народных депутатов и представителей Государственного бюро расследований. Во время встречи участники обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве, касающегося предприятий космической отрасли", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на встрече представители Госкосмоса отметили необходимость активизации расследований относительно трех предприятий из сферы их управления.

В частности, по факту реализации по заниженной цене активов «Производственного объединения «Киевский радиозавод» при проведении процедуры банкротства, а также — относительно завода «Арсенал», которому был нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн в результате вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог.

Отмечается, что госпредприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля» ждет исполнения судебного решения относительно возвращения страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет.

Венедиктова отметила, что виновные в хищениях стратегических предприятий должны понести ответственность. По ее словам, предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы, выводились в частную собственность земли.

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"Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование. Там, где еще не потеряна возможность вернуть имущество государства — мы должны сделать все, чтобы это осуществить", — заявила генпрокурор.

Уточняется, что Офис генерального прокурора также проверит законность решений о закрытии отдельных уголовных производств, касающихся злоупотреблений на предприятиях сферы управления Государственного космического агентства и активизирует исковую работу и меры представительского характера.

По материалам: ukrinform.ru