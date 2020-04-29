Офис генпрокурора хочет активизировать расследование хищения на «космических” предприятиях

Общество
Таисия Слепцова0

Офис генпрокурора хочет активизировать расследование хищения на "космических” предприятиях

Офис генпрокурора хочет активизировать расследование хищения на "космических” предприятиях

29.04.2020 20:57

Укринформ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с представителями Государственного космического агентства, народными депутатами и представителям ГБР состояние досудебного расследования в производствах, касающихся предприятий космической отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В среду, 29 апреля, в Офисе генерального прокурора состоялось совещание с руководством Государственного космического агентства при участии народных депутатов и представителей Государственного бюро расследований. Во время встречи участники обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве, касающегося предприятий космической отрасли", — говорится в сообщении.

Офис генпрокурора хочет активизировать расследование хищения на "космических” предприятиях

Уточняется, что на встрече представители Госкосмоса отметили необходимость активизации расследований относительно трех предприятий из сферы их управления.

В частности, по факту реализации по заниженной цене активов «Производственного объединения «Киевский радиозавод» при проведении процедуры банкротства, а также — относительно завода «Арсенал», которому был нанесен ущерб на сумму более 1 млрд грн в результате вывода в частную собственность объектов и реализации имущества через налоговый залог.

Отмечается, что госпредприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. Янгеля» ждет исполнения судебного решения относительно возвращения страховых платежей, которыми были застрахованы украинско-бразильские проекты запуска ракет.

Венедиктова отметила, что виновные в хищениях стратегических предприятий должны понести ответственность. По ее словам, предприятиям космической отрасли был нанесен значительный ущерб: установлены факты растраты целых имущественных комплексов, по заниженным ценам реализовывались активы, выводились в частную собственность земли.

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"Виновные в хищениях стратегических предприятий должны наконец понести ответственность. Мы дали поручение изучить материалы всех этих уголовных производств и активизировать расследование. Там, где еще не потеряна возможность вернуть имущество государства — мы должны сделать все, чтобы это осуществить", — заявила генпрокурор.

Уточняется, что Офис генерального прокурора также проверит законность решений о закрытии отдельных уголовных производств, касающихся злоупотреблений на предприятиях сферы управления Государственного космического агентства и активизирует исковую работу и меры представительского характера.

По материалам: ukrinform.ru


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