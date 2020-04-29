Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Общество
Таисия Слепцова0
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Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Фото, видео

29.04.2020 19:39

Укринформ

Польская компания Wipasz S.A., которая трудоустраивает несколько сот украинцев, закупила для Украины 106 тыс. масок многоразового использования.

В среду, 29 апреля, руководство компании передало маски посольству Украины в Польше, сообщает корреспондент Укринформа.

"COVID-19 — это серьезный вызов, с которым можем справиться только благодаря взаимоподдержке, сотрудничеству и объединению усилий, а также привлекая имеющиеся у нас ресурсы и возможности. Хотел бы поблагодарить наших партнеров из Wipasz S.A. и Фонда Lerte за сотрудничество в реализации этой благотворительной акции", — заявил во время передачи масок посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тыс. масок / Фото: Юрий Банахевич. Укринформ

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

По материалам: ukrinform.ru


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