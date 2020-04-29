Польская компания передала Украине более 100 тысяч масок

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29.04.2020 19:39

Укринформ

Польская компания Wipasz S.A., которая трудоустраивает несколько сот украинцев, закупила для Украины 106 тыс. масок многоразового использования.

В среду, 29 апреля, руководство компании передало маски посольству Украины в Польше, сообщает корреспондент Укринформа.

"COVID-19 — это серьезный вызов, с которым можем справиться только благодаря взаимоподдержке, сотрудничеству и объединению усилий, а также привлекая имеющиеся у нас ресурсы и возможности. Хотел бы поблагодарить наших партнеров из Wipasz S.A. и Фонда Lerte за сотрудничество в реализации этой благотворительной акции", — заявил во время передачи масок посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Польская компания передала Украине более 100 тыс. масок / Фото: Юрий Банахевич. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru