Польский эксперт рассказал, как бороться с историческими фейками РФ

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29.04.2020 17:54

Укринформ

Страны Центрально-Восточной Европы должны выработать общее видение истории этого региона в противовес российским нарративам.

Такое мнение высказал Казимеж Вуйчицкий — политолог, профессор Варшавского университета на международном круглом столе «Историческая политика между Балтикой и Черным морем», который состоялся онлайн в Укринформе.

«Нам нужна общая история для целого региона. И нам нужна такая же общая история о России. Не только Россия должна навязывать свои нарративы об Украине, Беларуси, как о братских народах, о русском народе, как лучшем среди них», — отметил Вуйчицкий.

Он акцентировал, что Восточную Европу имперская идеология представляет как «собственно Россию плюс некоторые другие, например, украинцы или белорусы», а пространство православия распространяется ею уже и в Центральную Европу. Поэтому страны региона должны выработать общий взгляд на историю России и разоблачать ее ложные нарративы, подчеркнул эксперт.

«Необходимо правдиво рассказывать о России, как о государстве, которое не имеет начала в Киевской Руси, и у них другая история, чем у Беларуси, Украины или Кавказа», — подчеркнул польский профессор.

По его мнению, идеологическому влиянию России следует противопоставить собственные воображения и нарративы, которые станут продуктом диалога и сблизят страны Балто-Черноморского региона.

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«Наши национальные истории находятся в конфликте, и россияне удачно раздувают их. Общая история Центральной и Восточной Европы должна стать главной интеллектуальнай задачей», — подчеркнул Вуйчицкий.

Профессор считает ошибочным, что противодействуя идеологической экспансии России, страны ставят акцент на собственной истории, а не на диалоге со своими соседями в выработке общего взгляда на историю целого региона.

По материалам: ukrinform.ru