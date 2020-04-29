Правительство выделило 100 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

29.04.2020 15:15

Укринформ

Кабинет министров утвердил выделение 100 млн грн на закупку 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Соответствующее решение было принято 29 апреля, сообщает корреспондент Укринформа.

"Проект постановления Кабинета министров о выделении средств на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Он разработан во исполнение протокольного решения правительства от 24 апреля, в соответствии с требованиями порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19. Предлагается выделить на безвозвратной основе Минздраву 100 млн грн из фонда борьбы с острой респираторной болезнью. За счет средств планируется закупить ориентировочно 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые отвечают всем необходимым техническим критериям. Мы рассматриваем сейчас закупку именно у отечественных производителей", — сказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов.

Он добавил, что была проведена соответствующая экспертиза этих аппаратов ИВЛ на соответствие всем необходимым критериям.

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В то же время Степанов заметил, что закупка аппаратов ИВЛ "или других средств защиты, будет происходить исключительно в рамках законодательства, через уполномоченные компании, которые должны согласно закону закупать в том числе и эти вещи".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 29 апреля подтверждены 9866 случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru