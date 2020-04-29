Суд взыскал с экс-президента "Укрбуда" Микитася 30 миллионов залога

29.04.2020 20:59

Укринформ

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в доход государства 30 миллионов гривень залога, внесенного фигурантом уголовного дела об организации коррупционной схемы по завладению квартирами Нацгвардии.

Об этом сообщает Офис Президента в Facebook.

"Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства 30 млн грн залога, внесенного фигурантом уголовного дела, которого НАБУ подозревает в организации коррупционной схемы по завладению квартирами Нацгвардии. Ранее суд взыскал 35 млн грн залога с «короля контрабанды» за нарушение обязательств во время действия меры пресечения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый в истории Украины случай взыскания залогов такого размера.

"Офис Президента искренне верит, что вскоре граждане Украины увидят и первые приговоры по делам о топ-коррупции. Ведь ВАКС был создан именно для преодоления коррупции среди чиновников", — добавили в ОП.

Также отмечается, что Президент Украины Владимир Зеленский и его команда создали все необходимые условия для начала реальной работы ВАКС — от обеспечения помещением до разгрузки на законодательном уровне от мелких дел, что позволило Антикоррупционному суду сосредоточиться на топ-корупции.

Эти решения ВАКС демонстрируют его эффективность и независимость, подчеркнули в Офисе Президента, добавив, что «это маленькие, но важные шаги к становлению прозрачной судебной системы в Украине».

В свою очередь в Высшем антикоррупционном суде разъяснили, что Апелляционная палата отменила решение первой инстанции и взыскала 30 млн грн залога в доход государства в деле экс-президента «Укрстроя», что является частью внесенного залога в сумме 80 млн, и установила ему новый залог в размере 100 млн грн.

Таким образом, сейчас этот фигурант дела о завладении имуществом Нацгвардии должен заплатить 50 млн грн.

В частности, как пояснили в ВАКС, средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

В свою очередь в Высшем антикоррупционном суде разъяснили, что Апелляционная палата отменила решение первой инстанции и взыскала 30 млн грн залога в доход государства в деле экс-президента «Укрбуд», что является частью внесенного залога в сумме 80 млн, и установила ему новый залог в размере 100 млн грн.

Таким образом, сейчас этот фигурант дела о завладении имуществом Нацгвардии должен заплатить 50 млн грн.

В частности, как пояснили в ВАКС, средства в сумме 50 млн грн считаются внесенными, а остальная сумма залога в размере 50 млн грн может быть внесена как самим подозреваемым, так и залогодателем на депозитный счет суда не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Читайте также: ВАКС отказал в аресте экс-президента "Укрбуд" Микитася

Как сообщалось, 3 апреля следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора и постановил взыскать с бывшего народного депутата, экс-президента компании «Укрбуд» Максима Микитася в доход государства 80 млн гривень залога за нарушение им процессуальных обязанностей.

В то же время судья постановил применить к подозреваемому новую меру пресечения — в виде залога в размере 100 млн гривень с возложением соответствующих обязанностей.

Экс-президента "Укрстроя" Микитася подозревают в присвоении имущества Национальной гвардии.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

Вместо этого Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

4 октября 2019 года коллегия судей ВАКС выбрала Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в 5,5 млн грн. За него внесли залог, и он вышел на свободу.

Однако это решение суда САП обжаловала в Апелляционной палате ВАКС. В конце концов суд удовлетворил жалобу прокуратуры в части увеличения залога и выбрал Микитасю меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 80 млн грн. После этого Микитася арестовали в зале суда.

25 октября за Микитася внесли залог 80 млн грн. Согласно условиям меры пресечения, Микитась должен был носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и являться к следователю по первому требованию и не общаться со свидетелями по его делу.

По материалам: ukrinform.ru