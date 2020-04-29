В Нацполиции образовали департамент борьбы с наркопреступностью
В Нацполиции образовали департамент борьбы с наркопреступностью
29.04.2020 20:42
Укринформ
Кабинет министров принял решение о создании юридического лица публичного права — Департамента по борьбе с наркопреступностью как межрегионального территориального органа Нацполиции.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.
"Также принято решение о создании территориального органа Национальной полиции. Проект постановления предусматривает образовать в качестве юридического лица публичного права Департамент по борьбе с наркопреступностью как межрегиональный территориальный орган Нацполиции", — отметил он относительно принятых в среду решений правительства.
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Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство ликвидировало Департамент по противодействию наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Нацполиции.
По материалам: ukrinform.ru