Вопрос воды в Украине стал вопросом нацбезопасности — эксперт

29.04.2020 20:09

Укринформ

Вопрос обеспеченности Украины водными ресурсами в настоящее время стал вопросом национальной безопасности.

Такое мнение выразил директор Института водных проблем и мелиорации НААН Украины Михаил Ромащенко, сообщает пресс-служба Института.

"Даже 20-30 лет назад мы говорили, что Украина по обеспеченности собственными водными ресурсами относилась к малообеспеченным странам… Глобальное потепление является главной причиной обезвоживания в Украине… Нужно, чтобы на уровне государства была сформирована политика, направленная на экономное расходование воды. Вопрос воды в Украине стал вопросом национальной безопасности", — сказал он.

По его словам, максимальное потребление страной на все потребности в Украине было 31 кубический километр в 1991 году. В прошлом году украинцы потребляли примерно 9 кубических километров. То есть потребление уменьшилось втрое.

Кроме того, отметил ученый, значительно сократилось промышленное производство, меньше населения стало.

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"В сельском хозяйстве орошаем в 5 раз меньше. Но, несмотря на уменьшение потребления, климатические изменения вызвали тот процесс, который привел к тотальному масштабному обезвоживанию территории Украины", — подчеркнул Ромащенко.

Он также отметил, что зима без снега усилила обезвоживание, так как практически не было атмосферного питания ни грунтовых вод, ни подземных вод.

По его прогнозам, Украину ожидает уменьшение речного стока. Поскольку не выпало атмосферных осадков ни в виде снега, ни в виде дождей, которые могли бы сформировать поверхностный сток, который бы, стекая с территории Украины, вызвал половодье.

Поэтому, сказал директор Института, "мы не смогли заполнить надлежащим образом днепровские водохранилища, не смогли их промыть".

Как сообщал Укринформ, ситуация с обезвоживанием в Украине сложилась впервые за последнее столетие.

По материалам: ukrinform.ru