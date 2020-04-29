Украинские военные пилоты могут доставить медсредства в Балтию и на Ближний Восток

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28.04.2020 22:36

Укринформ

Украинские военные летчики в ближайшее время могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и стран Ближнего Востока.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В ближайшее время украинские военные летчики могут быть привлечены к воздушной доставке медсредств в страны Балтии и стран Ближнего Востока", — говорится в сообщении.

Военно-транспортная авиация воздушных сил продолжает воздушные перевозки медицинских средств из Китая для Украины и западных партнеров.

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По данным Командования Воздушных сил ВСУ, вместе с гражданскими самолетами авиалиний «Антонова» гуманитарные рейсы выполняют и военные транспортники Ил-76МД Воздушных Сил Вооруженных Сил.

Эти самолеты уже совершили два рейса из Китая в Украину и три рейса из КНР в Румынию. Каждый борт перевез около 30 тонн специального медицинского груза.

Рейсы осуществляют в рамках воздушного моста между Украиной и Китаем, налаженного с целью максимально оперативного снабжения необходимых медицинских средств для выявления и противодействия распространению COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru