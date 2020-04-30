Более 335 тысяч семей ФЛП получат пособие на детей – Минсоцполитики

30.04.2020 13:05

Укринформ

В Министерстве социальной политики планируют провести выплаты пособия на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей.

Об этом информирует пресс-служба министерства.

В Минсоцполитики информируют, что Кабинет министров Украины выделил 1,6 млрд грн из фонда борьбы с коронавирусом для предоставления пособия на детей физических лиц-предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, в ближайшее время после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает.

«Такое решение правительства позволит провести выплаты пособия на 414 тысяч детей из 337 тысяч семей физических лиц-предпринимателей», — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики напоминают, что в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми», принятым 22 апреля 2020 года, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10-летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6 лет — 1 779 грн; для детей от 6 до 10 лет — 2 218 гривень).

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Выплата пособия введена на период карантина и на один месяц после даты его отмены.

Как сообщалось, с 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В настоящее время карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По материалам: ukrinform.ru