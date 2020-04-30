Бывшему офицеру космического агентства сообщили о подозрении в госизмене — СБУ

30.04.2020 14:30

Укринформ

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении бывшему офицеру ВСУ, который в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили о подозрении подполковнику Вооруженных сил Украины, который в 2014 году предал военную присягу и перешел на сторону оккупантов", — говорится в сообщении.

Как отмечают в спецслужбе, досудебным следствием установлено, что житель Житомира в 1999 году закончил один из отечественных вузов, готовит специалистов в области наземного и бортового военной связи. После обучения офицер продолжил службу в Национальном космическом агентстве Украины.

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"В 2012 году был назначен на должность в Национальном центре управления и испытания космических средств в Евпатории. В рамках выполнения должностных обязанностей он имел непосредственный доступ к сведениям, которые имеют важное оборонное и экономическое значение, в частности в новейших опытно-конструкторских и проектных разработок в области исследования космического пространства", — отмечают в СБУ.

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После интервенции России в 2014 году офицер перешел на сторону оккупантов, а впоследствии получил российское гражданство и вступил в войска воздушно-космической обороны страны-агрессора.

Следователи и киберспециалисты СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу совершения офицером преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Приказом министра обороны Украины предатель лишен офицерского звания «подполковник».

По материалам: ukrinform.ru