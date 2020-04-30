Что можно и запрещено на карантине: правила на 13 языках нацменьшинств

Инфографика

30.04.2020 19:42

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики, Министерство здравоохранения и Офис Совета Европы в Украине разработали и выпустили информационные материалы на 13-и языках национальных меньшинств, которые проживают на территории Украины.

Об этом сообщила прессслужба МКИП в Facebook.

«Материалы были переведены проектом Совета Европы «Защита национальных меньшинств, включая ромов и языки меньшинств в Украине», и на данній момент инфографика уже доступна на следующих языках: белорусском, болгарском, гагаузском, греческом, крымскотатарском, немецком, польском, ромском, русском, румынском, словацком, венгерском, иврите», — сказано в сообщении.

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Рекомендации по противодействию коронавирусу на 13-ти языках / Фото: Министерство культуры и информационной политики Украины

Проект осуществлен в рамках информационной кампании по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Украине.

По материалам: ukrinform.ru