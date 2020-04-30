Думайте о маме и папе — глава МОЗ просит украинцев не выходить на митинги и воздержаться от прогулок в парках

Во время брифинга Максим Степанов снова призвал людей оставаться дома, придерживаться самоизоляции, а на улицу выходить лишь в случае крайней необходимости.

Об этом пишет «НБН«.

Министр здравоохранения отметил, что перед тем, как нарушить карантин, надо думать не только о себе, но и о своих близких:

«В последние дни, в частности в Киеве, мы наблюдаем, как люди собираются на акции протеста, появились пробки на дорогах, в парках гуляет всё больше людей… Я понимаю, что 5-6 недель на самоизоляции просидеть очень трудно. Но поймите, что мы бы не продлевали карантин, если бы не было такой необходимости».

Он добавил, что для МОЗ важно, чтобы больше не было смертельных случаев от коронавируса:

«Вот когда вы будете собираться на митинг или просто на прогулку, то подумайте не только о себе, но и о своих близких, которых может заразить. Думайте о мам и папе, которые могут пребывать в группе особого риска».

Напомним, ранее мы писали, что в Украине уже более 10 тысяч заболевших коронавирусом.