Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на 30 апреля

Главное Общество
Христина Качоровська0

Число заболевших в Украине уже превысило отметку в 10 тысяч. В мире же зафиксировано 3 221 029 пациентов с диагнозом COVID-19.

Коронавирус
Коронавирус Фото — rubryka.com

Об этом пишет «НБН«.

Согласно свежим данным от Минздрава, по состоянию на четверг, 30 апреля, в Украине 10 406 (+ 540 за день) случаев заболевания коронавирусом. Такое число заболевших за день — это рекорд для Украины.

Также сообщается, что число смертей выросло к 261, а число выздоровевших составляет 1 238.

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве выглядит так:

  • Винницкая область — 417
  • Волынская область — 280
  • Днепропетровская область — 347
  • Донецкая область — 68
  • Житомирская область — 374
  • Закарпатская область — 416
  • Запорожская область — 243
  • Ивано-Франковская область — 862
  • Кировоградская область — 391
  • г. Киев — 1 401
  • Киевская область — 664
  • Львовская область — 430
  • Луганская область — 33
  • Николаевская область — 126
  • Одесская область — 277
  • Полтавская область — 203
  • Ровенская область — 637
  • Сумская область — 102
  • Тернопольская область — 779
  • Харьковская область — 249
  • Херсонская область — 111
  • Хмельницкая область — 82
  • Черновицкая область — 1 571
  • Черкасская область — 290
  • Черниговская область — 50

В мире по состоянию на 30 апреля заболевшими считаются 3 221 029 людей (+ 82 020 за день). Количество летальных исходов — 228 252, количество выздоровевших — 1 005 079.

Больше всего заболевших насчитывается в:

  • США — 1 064 572 заболевших, 61 669 смертей, 147 411 выздоровевших
  • Испания — 236 889 заболевших, 24 275 смертей, 132 923 выздоровевших
  • Италия — 203 591 заболевших, 27 682 смертей, 71 252 выздоровевших
  • Франция — 166 420 заболевших, 24 087 смертей, 48 228 выздоровевших
  • Великобритания — 165 221 заболевших, 26 097 смертей
  • Германия — 161 539 заболевших, 6 467 смертей, 123 500 выздоровевших
  • Турция — 117 589 заболевших, 3 081 смертей, 44 040 выздоровевших
  • Россия — 99 399 заболевших, 972 смертей, 10 286 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что в  НАН спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Украине.


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