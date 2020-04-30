Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на 30 апреля

Число заболевших в Украине уже превысило отметку в 10 тысяч. В мире же зафиксировано 3 221 029 пациентов с диагнозом COVID-19.

Об этом пишет «НБН«.

Согласно свежим данным от Минздрава, по состоянию на четверг, 30 апреля, в Украине 10 406 (+ 540 за день) случаев заболевания коронавирусом. Такое число заболевших за день — это рекорд для Украины.

Также сообщается, что число смертей выросло к 261, а число выздоровевших составляет 1 238.

Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве выглядит так:

Винницкая область — 417

Волынская область — 280

Днепропетровская область — 347

Донецкая область — 68

Житомирская область — 374

Закарпатская область — 416

Запорожская область — 243

Ивано-Франковская область — 862

Кировоградская область — 391

г. Киев — 1 401

Киевская область — 664

Львовская область — 430

Луганская область — 33

Николаевская область — 126

Одесская область — 277

Полтавская область — 203

Ровенская область — 637

Сумская область — 102

Тернопольская область — 779

Харьковская область — 249

Херсонская область — 111

Хмельницкая область — 82

Черновицкая область — 1 571

Черкасская область — 290

Черниговская область — 50

В мире по состоянию на 30 апреля заболевшими считаются 3 221 029 людей (+ 82 020 за день). Количество летальных исходов — 228 252, количество выздоровевших — 1 005 079.

Больше всего заболевших насчитывается в:

США — 1 064 572 заболевших, 61 669 смертей, 147 411 выздоровевших

Испания — 236 889 заболевших, 24 275 смертей, 132 923 выздоровевших

Италия — 203 591 заболевших, 27 682 смертей, 71 252 выздоровевших

Франция — 166 420 заболевших, 24 087 смертей, 48 228 выздоровевших

Великобритания — 165 221 заболевших, 26 097 смертей

Германия — 161 539 заболевших, 6 467 смертей, 123 500 выздоровевших

Турция — 117 589 заболевших, 3 081 смертей, 44 040 выздоровевших

Россия — 99 399 заболевших, 972 смертей, 10 286 выздоровевших

Напомним, ранее мы писали, что в НАН спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Украине.