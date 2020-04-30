Коронавирус в Украине и мире: ситуация по состоянию на 30 апреля
Число заболевших в Украине уже превысило отметку в 10 тысяч. В мире же зафиксировано 3 221 029 пациентов с диагнозом COVID-19.
Об этом пишет «НБН«.
Согласно свежим данным от Минздрава, по состоянию на четверг, 30 апреля, в Украине 10 406 (+ 540 за день) случаев заболевания коронавирусом. Такое число заболевших за день — это рекорд для Украины.
Также сообщается, что число смертей выросло к 261, а число выздоровевших составляет 1 238.
Ситуация с заболевшими в регионах и Киеве выглядит так:
- Винницкая область — 417
- Волынская область — 280
- Днепропетровская область — 347
- Донецкая область — 68
- Житомирская область — 374
- Закарпатская область — 416
- Запорожская область — 243
- Ивано-Франковская область — 862
- Кировоградская область — 391
- г. Киев — 1 401
- Киевская область — 664
- Львовская область — 430
- Луганская область — 33
- Николаевская область — 126
- Одесская область — 277
- Полтавская область — 203
- Ровенская область — 637
- Сумская область — 102
- Тернопольская область — 779
- Харьковская область — 249
- Херсонская область — 111
- Хмельницкая область — 82
- Черновицкая область — 1 571
- Черкасская область — 290
- Черниговская область — 50
В мире по состоянию на 30 апреля заболевшими считаются 3 221 029 людей (+ 82 020 за день). Количество летальных исходов — 228 252, количество выздоровевших — 1 005 079.
Больше всего заболевших насчитывается в:
- США — 1 064 572 заболевших, 61 669 смертей, 147 411 выздоровевших
- Испания — 236 889 заболевших, 24 275 смертей, 132 923 выздоровевших
- Италия — 203 591 заболевших, 27 682 смертей, 71 252 выздоровевших
- Франция — 166 420 заболевших, 24 087 смертей, 48 228 выздоровевших
- Великобритания — 165 221 заболевших, 26 097 смертей
- Германия — 161 539 заболевших, 6 467 смертей, 123 500 выздоровевших
- Турция — 117 589 заболевших, 3 081 смертей, 44 040 выздоровевших
- Россия — 99 399 заболевших, 972 смертей, 10 286 выздоровевших
Напомним, ранее мы писали, что в НАН спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Украине.