Инспекторы Госпотребслужбы начали проверять рынки

30.04.2020 17:47

Укринформ

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала контроль за соблюдением рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" (с изменениями), и поручения Премьер-министра Украины от 27 апреля 2020 года №17721/0/1-20 Госпродпотребслужба начала работу по контролю за соблюдением агропродовольственными рынками противоэпидемических мероприятий, установленных Постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 27 апреля 2020 года № 14 "О противодействии распространению коронавирусной болезни COVID-19 в местах торговли пищевыми продуктами на агропродовольственных рынках", — говорится в сообщении.

Согласно решению правительства функционирование агропродовольственных рынков, как операторов рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», возможно исключительно при условии соблюдения требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

Кроме того, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение действия карантина обеспечит проведение ежедневных внеплановых проверок соблюдения агропродовольственными рынками требований противоэпидемических мероприятий, установленных главным государственным санитарным врачом Украины.

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Как сообщал Укринформ, 29 апреля на заседании Кабинета министров было принято решение об урегулировании вопроса работы агропродовольственных рынков в Украине в условиях карантина.

Контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Фото: www.consumer.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru