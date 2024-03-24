О том, что сейчас в правительстве ведут разработку документа, дополняющего список ВПЛ-получателей соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минсоцполитики.

В частности, после обновления соответствующих правил, предоставлять помощь смогут:

детям, устроенным в семьях патронатного (-ых) воспитателя (-ей)/детям, временно устроенным в семьях родственников/знакомых/приемных семьях/детских домах семейного типа;

тяжелобольным лицам без группы инвалидности.

В ситуациях, когда среднемесячный суммарный доход на 1 переселенца-получателя в семьях не превышает 9 444 гривны, то соцпомощь назначат:

особам в предпенсионном возрасте;

особам с инвалидностью 3 группы;

особам, ухаживающим за ребенком до 3 лет или ребенком, который нуждается в уходе до 6-летнего возраста;

особам, в составе семьи которых входят дети до 18 лет и/или до 23 лет (студенты на дневном или дуальном формате обучения в учреждениях проф-/профессионально-технического/профессионального высшего и высшего образования).

Ранее мы писали о том, нужно ли пенсионерам-переселенцам спешить проходить физическую идентификацию личность в «Ощадбанке».