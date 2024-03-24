О том, что после «приземления» защитниками Украины указанных самолетов, армия Путина интенсивно пытается отыскать способ, позволяющий заменить данный тип авиации, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, в качестве компенсации А-50, российско-оккупационные войска начали интенсивно применять разведывательный тип беспилотников — только на протяжении этой недели Силы Обороны многократно фиксировали повышенную активность дронов противника, запущенных со стороны Черного моря. Спикер ОК «Юг» подчеркнула, «освободители» совершают такие действия расширения возможностей в наведении ударов баллистическими ракетами по Украине.

Гуменюк резюмировала:

Сейчас у них сложности с этим направлением [самолетами дальнего обнаружения], и, очевидно, пытаются компенсировать именно разведывательными дронами.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Польши объясняли, почему не ликвидировали ракету РФ, которая 24 марта пересекла границы страны.