О том, что первым участком железнодорожных путей оккупанты намереваются восстановить сообщение не только с Бердянском, но поскольку уже проложенная часть подобной логистики проходит через регион, весьма уязвимый для высокоточных ракетных систем большой дальности ВСУ, такие планы страны-агрессора могут не сбыться, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт Минобороны Великобритании.

По мнению аналитиков военной разведки Британии, вышеописанный замысел РФ является крупнейшим инфраструктурным проектом, который Москва могла бы осуществить на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины, тем самым возобновив железнодорожное сообщение, прерванное вследствие активных боевых действий на Донетчине и Запорожье.

Кроме того, в Минобороны Великобритании полагают — одна из целей РФ заключается в поддержке активности в Мариуполе — возможно, россияне стремятся отстроить «Азовсталь» и прочие объекты, которые сами же уничтожили в 2022 году.

Впрочем, с учетом того, что идентичная железнодорожная ветка южнее Донецка, длиной всего лишь в 60 километров, строилась целых восемь месяцев, этим долгосрочным намерениям захватчиков, судя по всему, не придется осуществиться.

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