Национальная академия наук спрогнозировала пик коронавируса в Украине

Эксперты считают, что пик наступит в первых числах мая. В эти же дни будет фиксироваться и самое большое число смертей от COVID-19.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Лига.Новости«.

В НАН спрогнозировали, что в период со 2 по 5 мая в Украине наступит пик заболевания коронавирусом. Пик смертей от вируса припадет на период с 3 по 10 мая.

В Академии наук отметили, что эпидемия в Украине повторяет развитие эпидемии в Польше и Швеции, но с некоторым опозданием. Это всё благодаря тому, что Украина гораздо быстрее ввела карантин, что позволило существенно снизить распространение COVID-19.

Так, согласно расчетам, ситуация с эпидемией коронавируса в Украине будет развивать так:

пик заражения с 2 по 5 мая

пик смертности с 3 по 10 мая

после пика заражения (медиана 500 случаев) снижение числа заболевших будет проходить до 5 июня

после пика смертности (медиана 12 случаев) снижения летальных исходов будет происходить до 5 июня

При этом, эксперты НАН подчеркнули, что если после 11 мая сильно ослабить карантин, число заболевших может резко вырасти.

Напомним, ранее мы сообщали, что эпидемия коронавируса в Украине может закончиться в начале июня.