Мы бы хотели, чтобы они остались здесь — Вадим Пристайко прояснил ситуацию с украинскими заробитчанами

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции заявил, что будет вести переговоры с европейскими странами, которые хотя привлечь украинцев к сезонной работе.

Об этом Вадим Пристайко поведал в интервью «Сегодня«, пишет «НБН«.

По словам чиновника, правительство не особо горит желанием снова выпускать за границу украинских заробитчан, которые вернулись домой из-за пандемии коронавируса:

«Мы бы хотели, чтобы эти люди остались здесь и помогали развиваться украинской экономике… Но насильно удерживать мы их не будем. Это же не СССР».

Поэтому, отметил министр, нет никакого запрета на выезд украинцев за границу и чартеры для сезонных работников будут летать постоянно. Но отправлять на сезонные работы будут лишь тех украинцев, которые уже много лет по всем правилам пересекают границу и официально работают на заграничных предприятиях:

«Надо поминать разницу между сезонными работниками, которые едут официально работать на 3-6 месяцев и между теми, которые часто и неорганизованно пересекают украинские границы. Давайте будем честными: больше всего заболевших коронавирусом в областях вдоль границ. Это же о чем-то говорит. Поэтому в условиях эпидемии мы разрешим выезжать на работу лишь тем, кто будет официально трудоустроен. То есть, у этих людей будет медицинская страховка, достойная зарплата и хорошие условия работы. В отношении таких людей мы готовы вести переговоры с другими странами».

Напомним, ранее мы писали, что самолет с украинскими заробтчанами вылетел в Великобританию.