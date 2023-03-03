Какие именно требования в НАТО выдвигают к потенциальным членам, пишет информационный портал «НБН», ссылаясь на интервью Вадима Пристайко, опубликованное изданием NV.

В частности, любой будущий член НАТО, должен пройти определенный отбор, что прописано в требованиях:

страна должна находиться в Западном регионе;

страна должна располагать возможностью совершать вклад в дело общей безопасности.

По словам Пристайко, наше государство вполне отвечает этим двум критериям, а никаких иных пунктов в договоре Североатлантического Альянса попросту нет.

Кроме того, посол Украины в Великобритании акцентировал – в НАТО уже восстановили свою репутацию как одной из самых мощных организаций безопасности, и Украина должна стать членом Альянса «именно потому, что мы теперь сверхмощное государство и тоже можем сделать собственный вклад».

Ранее мы писали, что Меркель в Бундестаге обвинили в блокировке вступления Украины в НАТО «из-за уважения» к России.