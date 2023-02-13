Дипломатический представитель, высказываясь о позиции иностранных партнеров Украины в эфире телеканала ВВС, призвал в вопросе передачи истребителей подождать и увидеть результат, информирует «НБН».

У Пристайко спросили, что он думает о комментарии польского президента Анджея Дуды, который сказал, что поставки боевых истребителей украинской армии должны быть общим решением стран-членов НАТО.

Посол, отвечая на уточняющий вопрос, разочарован ли он этим, объяснил, что мировые лидеры вынуждены сохранять единство по этому вопросу.

«Нет, поживем и увидим», — сказал дипломат.

Он напомнил, что такого рода заявления звучали и перед тем, как отправить в Украину дальнобойную артиллерию и танки, добавив, что некоторые представители государств-членов Альянса вынуждены делать подобные высказывания, чтобы «сохранить единство».

Отметим, что ранее глава Польши Анджей Дуда озвучил нюансы в вопросе передачи истребителей Украине.