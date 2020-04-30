Назад за парты: МОН не исключает, что студенты в июне вернутся в вузы

30.04.2020 17:11

Укринформ

Учреждения высшего образования смогут вернуться к стационарному обучению в июне при условии снятия ряда ограничительных мер.

Об этом во время онлайн-брифинга 30 апреля сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если будут сняты те ограничения, которые сейчас запрещают нам находиться в учебных аудиториях, в библиотеках, в помещениях, где проходит та же практика, то мы в июне сможем вернуться. И это будет решение каждого отдельного университета, причем это может быть отдельное решение для каждого из курсов, для разных специальностей", — сказал Стадный.

Он добавил, что речь не идет о снятии карантина, а лишь о снятии некоторых ограничительных мер.

Чиновник отметил, что в случае снятия ограничительных мер возможно проведение защиты дипломных работ в вузах, если не удается провести это дистанционно.

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"Мы рекомендательным письмом МОН на прошлой неделе написали учреждениям высшего образования о том, что желательно постараться разместить защиты как можно дальше к выпуску, для того чтобы предоставить всем максимальные возможности поработать над источниками, провести все необходимые мероприятия, чтобы, собственно, завершить написание самой дипломной работы", — сказал Стадный.

Как сообщалось 24 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из 5 этапов и реализация которого может начаться после 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

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С 12 марта правительство ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сейчас карантин в Украине продлен до 11 мая 2020 года.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 апреля в Украине 10406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 — летальный, 1238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru