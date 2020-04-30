Неотложная плановая госпитализация продолжается и в условиях карантина — Минздрав

30.04.2020 14:44

Укринформ

Неотложная плановая госпитализация в условиях карантина не приостановлена, а в случаях, когда состояние пациента не требует неотложной помощи, следует консультироваться с врачом в удаленном режиме.

Об этом на брифинге 30 апреля рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает корреспондент Укринформа.

«Не прекращена госпитализация, если есть так называемая неотложная плановая госпитализация. Как правило, это касается онкологических пациентов. То есть, по согласованию можно обратиться либо в приемное отделение, либо в регистратуру онкологических центров, стационаров … В каждой области есть больницы, есть отделения, которые сконцентрированы на предоставлении всего объема необходимой медицинской помощи, прежде всего это ургентная помощь", — сказала Микичак.

По её словам, в случаях, когда симптомы либо состояния пациента могут быть пролечены в удаленном режиме, таким больным следует консультироваться с врачом в телефонном режиме.

Читайте также: Минздрав будет просить деньги из фонда борьбы с COVID-19 на интернов и зарплаты в лабораториях

Она добавила, что пациенты в случае возникновения проблем с оказанием медицинской помощи могут обратиться в областные департаменты здравоохранения либо на "горячую линию" Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, в Украине 10 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.

По материалам: ukrinform.ru