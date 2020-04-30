Первые в Украине платные камеры появятся в Лукьяновском СИЗО

30.04.2020 19:18

Укринформ

Платные камеры в следственных изоляторах, рассчитанные на шесть мест, сначала появятся в Киевском следственном изоляторе.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует пресс-служба Минюста.

«Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нем шесть мест», — отметила Высоцкая.

По ее словам, договор относительно поселения в улучшенную камеру будет заключаться между заключенным и администрацией в письменном виде. Будет также установлена ​​система видеонаблюдения для мониторинга заполнения таких камер.

«Также у нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подается администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах», — отметила замминистра.

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Она подчеркнула, что такие нововведения должны исключить коррупционную составляющую в учреждениях.

«Мы хотим, чтобы эти деньги поступали в спецфонд учреждения, который мы контролируем», — пояснила Высоцкая.

Как сообщал Укринформ, на заседании 22 апреля Кабинет министров поддержал внедрение экспериментального проекта относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий и питания лицам, взятым под стражу, в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

По материалам: ukrinform.ru