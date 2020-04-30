Право иностранных студентов на пребывание в Украине действует и во время карантина — МОН

30.04.2020 17:42

Укринформ

Сроки действия удостоверений иностранных студентов на пребывание на территории Украины продлены на период карантина и в течение 30 дней после его завершения.

Об этом сказал заместитель министра образования и науки Егор Стадный во время прямой трансляции на Facebook-странице МОН, сообщает корреспондент Укринформа.

«Многие спрашивают о виде на жительство на территории Украины. Дело в том, что Государственная миграционная служба и правительство в целом приняли решение о том, что свидетельства, у кого они есть, будут действовать на период карантина. То есть, даже если они сейчас заканчиваются, то они все равно действуют и на период карантина плюс еще 30 дней после завершения этого карантина», — отметил Стадный.

Он добавил, что соответствующая информация размещена на сайте Государственной миграционной службы и доступна на украинском и английском языках.

Как сообщал Укринформ, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Читайте также: В общежитии в Петропавловской Борщаговке коронавирус обнаружили у 13 студентов

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля. А 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

24 апреля Премьер-министр Денис Шмыгаль обнародовал план выхода из карантина в Украине, который состоит из пяти этапов.

По материалам: ukrinform.ru