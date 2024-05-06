Издание «Думская» сообщило, что уничтоженный Главным управлением разведки МО у берегов Крыма скоростной катер «Мангуст» этой ночью российские захватчики, вероятно, использовали для специальных операций, в частности для высадки диверсантов на подконтрольную Украине территорию, информирует «НБН».

У Буданова отметили, что оккупанты также могли применять ликвидированный разведкой катер для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций. На борту судна ВМС РФ есть два автоматических гранатомета АГС-17, ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64 и два переносных зенитных ракетных комплекса типа «Игла» или «Верба».

В ГУР МОУ добавили, что ориентировочная стоимость катера «Мангуст» армии Путина составляет около 3 миллионов долларов.

Ранее разведка опубликовала кадры уничтожения скоростного катера захватчиков в Крыму, раскрыв подробности операции.