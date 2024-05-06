Министр в эфире национального телемарафона напомнил, что на Запорожской АЭС нет украинских лицензированных специалистов по безопасному запуску реакторов. Из-за отсутствия этих профессионалов на станции возникла серьезная угроза безопасности, что чревато ядерным инцидентом, информирует «НБН».

Галущенко объяснил, что даже если оккупанты привезут на ЗАЭС специалистов из страны-агрессора – это будет нелицензированный персонал. Запуск реакторов с их участием невозможен ни в контексте законодательства Украины или РФ и международного права. Он подчеркнул, что только у украинских специалистов есть лицензии на эксплуатацию Запорожской атомной электростанции.

По словам главы Минэнерго, также на АЭС есть серия значительных технических проблем, две из которых – истечение сроков использования ядерного топлива и недостаточное количество воды для охлаждения реакторов.

Чиновник уточнил, что на ЗАЭС проблемы с водой начались после уничтожения «освободителями» Каховской дамбы. Чтобы 6 блоков не функционировали воды хватает, однако для запуска станции нужны другие объемы.

Напомним, в прошлом месяце Генштаб ВСУ предупредил о возможной провокации РФ на Запорожской атомной электростанции.