Пристайко будет вести переговоры о заробитчанах с иностранными работодателями

30.04.2020 06:36

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадиму Пристайко вести переговоры с иностранными государствами, которые берут на работу украинских трудовых мигрантов.

Об этом рассказал сам Пристайко в интервью изданию "Сегодня".

"Премьер-министр уполномочил меня заниматься этим вопросом с конкретными странами об организованных поездках. Мы сейчас пытаемся определить, как организованно дать такую возможность людям, которые хотят работать за границей. Этих людей ценят за границей, своим семьям в Украине они приносят доход", — сообщил он.

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Вице-премьер заверил, что Кабмин не будет создавать препятствий людям, которые хотят работать за границей, а чартеры для них будут организовываться постоянно. При этом он не стал скрывать, что правительство предпочло, чтобы заробитчане оставались в Украине и делали "вклад в экономику страны, например, построив свои фермы".

"Государству эти люди очень нужны. Они гибкие, активные, готовы выехать за тысячи километров от родного дома, чтобы зарабатывать. Ведь мы же не Советский Союз, мы не можем их держать насильно", — отметил Пристайко.

Однако вице-премьер призвал различать сезонных работников, которые уезжают за границу на несколько месяцев с выполнением условий обсервации и других требований безопасности, а также заробитчанами, которые неорганизованно пересекают границу, чем усиливают угрозы новой вспышки COVID-19.

"Вы же видите, какие области пострадали от коронавируса больше всего. Давайте говорить честно – это области вдоль границы. Поэтому, одно дело, когда мы говорим о сезонных работниках, которые едут…, имея медицинскую страховку, достойную зарплату и условия работы, и делают это не первый год. В отношении таких сотрудников мы продолжаем вести переговоры с конкретными странами и будем обеспечивать эту организованную сезонную работу", — пояснил Пристайко.

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Как сообщалось, в начале мая МАУ выполнит 11 специальных международных рейсов для возвращения граждан Украины и нерезидентов, имеющих право въезда в нашу страну. Так, 1 мая 2020 будут осуществлены рейсы Амстердам — ​​Киев, Тель-Авив — Киев; 3 мая: Женева — Киев, Дубай — Киев, Шарм-эль-Шейх — Киев; 5 мая 2020: Торонто — Киев, Дортмунд — Киев, Прага — Киев; 7 мая 2020: Мадрид — Киев, Милан — Киев; 9 мая 2020 Мюнхен — Киев.

Также сообщалось, что на каждом из направлений зафиксирована единую конечная стоимость, в которую включены все налоги и сборы, а также провоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг.

По материалам: ukrinform.ru