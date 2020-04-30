Пророссийские движения готовили провокации на годовщину трагических событий в Одессе – СБУ

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30.04.2020 14:59

Укринформ

Служба безопасности Украины предупредила попытку представителей пророссийского движения «Куликово поле» организовать 2 мая в Одессе ряд провокационных акций в годовщину трагических событий 2014 года.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Установлено, что одним из направлений антигосударственных проявлений должно стать распространение в Одессе печатной агитационной продукции сепаратистского характера с призывами к созданию так называемой «республики новороссия» и силового захвата государственной власти. По замыслу организаторов, эти действия должны были стать информационным поводом для дискредитации Украины на международной арене пропагандистами РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков у активистов пророссийского движения работники правоохранительных органов обнаружили значительное количество печатной продукции, которая содержит откровенную антиукраинскую пропаганду сепаратистского характера. В частности, изъяты листовки с разделением Украины на фейковую «республику новороссия» и «бандеровскую Украину», наклейки с надписями «Одесса русский город» и «Одесса – Новороссия», символика с пропагандой тоталитарного режима, печатные издания, так называемая газета «новороссия» и другая запрещенная законодательством продукция", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия. По их результатам будут приниматься соответствующие процессуальные решения.

Напомним, 2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

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Участники одесского Антимайдана напали на колонну болельщиков одесского ФК «Черноморец» и харьковского «Металлиста», активистов местной «Самообороны» и Евромайдана. Во время столкновений раздались выстрелы, погибло несколько человек.

Проукраинские силы начали теснить антимайдановцев к Куликову полю, где сожгли их лагерь. Антимайданвцы забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны конфликта забросали друг друга бутылками с зажигательной смесью, стреляли. Вскоре в здании возник пожар.

Всего во время беспорядков в Одессе погибли 48 человек, большинство — в Доме профсоюзов. Более 200 человек обратились за медицинской помощью.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

По материалам: ukrinform.ru