Регистрация на вступительные экзамены для магистров перенесли и перевели в онлайн

30.04.2020 22:54

Укринформ

Регистрация на единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВЭ) и единый специальный вступительный экзамен (ЕСВЭ) перенесена и продлится с 12 мая по 5 июня включительно.

Соответствующее письмо Министерство образования и науки направило руководителям высших учебных заведений и научных учреждений, осуществляющих подготовку магистров, сообщает прессслужба Министерства образования и науки.

"Учитывая ситуацию с распространением коронавируса, регистрация на ЕВЭ и ЕСВЭ будет проходить полностью онлайн. Министерство разработало и обнародовало подробную пошаговую инструкцию, как приемным комиссиям собирать, обрабатывать и регистрировать документы поступающих", — отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Поэтому поступающие в магистратуру смогут прислать скан-копию заявления, документа, подтверждающего личность, и других необходимых документов для регистрации на ЕВЭ и ЕСВЭ на официальную электронную почту приемной комиссии, указанную в ЕГЭБО и на сайте учреждения высшего образования или с использованием другого, определенного заведением канала связи.

Контактные данные приемных комиссий высших учебных заведений (электронная почта, адрес, телефон) поступающие могут найти в Реестре субъектов образовательной деятельности и на официальных сайтах учреждений.

Приемные комиссии в свою очередь должны проверить наличие документов, необходимых для регистрации, и дать поступающему ответ об их получении. Далее уполномоченный представитель приемной комиссии должен распечатать присланные документы, сформировать личное дело поступающего и создать запрос на формирование экзаменационного листа с помощью специального сервиса в ЕГЭБО, а дальше, соответственно, сформировать экзаменационный лист. Совершив все необходимые проверки и регистрации, представитель приемной комиссии должен направить по электронной почте скан-копию экзаменационного листа поступающему для проверки. Оформленный экзаменационный лист может направляться поступающему также обычной почтой, если такая необходимость указана в анкете.

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Полный перечень документов, скан-копии которых должны направлять поступающие для регистрации на ЕВЭ/ЕСВЭ: анкета-заявление; документ, удостоверяющий личность; учетная карточка налогоплательщика; документ о полученной степени высшего образования; фотография для документов; медицинская справка (только для поступающих, которые по состоянию здоровья освобождаются от прохождения ЕВЭ/ЕСВЭ); справка, выданная по месту учебы, о плановом завершении обучения и получении диплома в год поступления (только для поступающих, которые учились в военных заведениях).

Подробная инструкция для приемных комиссий содержится в письме МОН.

По материалам: ukrinform.ru