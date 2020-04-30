Суд назначил экс-заместителю министра обороны залог в 168 тысяч

30.04.2020 14:57

Укринформ

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Вчера, 29 апреля, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины (2015-2019 годы) меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 грн", — говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что экс-заместителя министра обороны подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УКУ.

На подозреваемого также возложены дополнительные обязанности: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, в суд по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в производстве; сдать на хранение в НАБУ свои документы для выезда за границу.

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Срок действия обязательств — до 29 июня 2020 года включительно.

По данным СМИ, речь идет об Игоре Павловском, который был некоторое время заместителем министра обороны Степана Полторак.

Как сообщалось, Павловский является фигурантом уголовного дела НАБУ по факту растраты 149 млн грн при закупке горючего в 2016 году для нужд Минобороны.

По материалам: ukrinform.ru