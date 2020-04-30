Украинские предприниматели возобновили акцию протеста под Кабмином

Общество
Христина Качоровська0
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Возле здания Кабинета министров уже второй день подряд проходят митинги: предприниматели требуют от власти ослабить меры карантина.

Акция протеста под Кабмином
Акция протеста под Кабмином. Фото — rbc.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Несколько десятков украинских предпринимателей снова вышли к зданию правительства. Людей на улицы вывела одна просьба — ослабить меры карантина.

Как сообщают журналисты с места события, сегодня акция протеста проходит без происшествий и столкновений с полицией. Активисты не перегораживают движения автотранспорта и ведут себя спокойно.

Напомним, ранее мы сообщали, что 29 апреля под Кабмином прошла акция протеста против карантина.


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