Украинские предприниматели возобновили акцию протеста под Кабмином

Возле здания Кабинета министров уже второй день подряд проходят митинги: предприниматели требуют от власти ослабить меры карантина.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Несколько десятков украинских предпринимателей снова вышли к зданию правительства. Людей на улицы вывела одна просьба — ослабить меры карантина.

Как сообщают журналисты с места события, сегодня акция протеста проходит без происшествий и столкновений с полицией. Активисты не перегораживают движения автотранспорта и ведут себя спокойно.

Напомним, ранее мы сообщали, что 29 апреля под Кабмином прошла акция протеста против карантина.