В Южной Корее заявили, что повторно заразиться коронавирусом невозможно

Ранее в Южной Корее заявляли, что у 277 людей, переболевших COVID—19, ПЦР—тесты снова показывают положительный результат. Но после определённых проверок эксперты пришли к выводу, что ПЦР—тест очень чувствителен и попросту показывает положительный результат из—за оставшихся в организме неактивных фрагментов вируса.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Эксперты с инфекционных заболеваний Южной Кореи официально заявили, что люди, переболевшие коронавирусом, не могут повторно заразиться.

По их словам, если после выздоровления ПЦР-тест снова показывает положительный результат — это всего лишь уже неактивные частички коронавируса:

«Ложноположительные результаты ПЦР—теста появляются потому что сам ПЦР—тест очень чувствителен и он реагирует на фрагменты уже «разобранного«, неактивного вируса.

Период полураспада эпителиальных клеток с носогорла может занять три месяца… Поэтому РНК вируса в них можно найти ещё в течение месяца—двух после отмирания клетки. Повторные ПЦР—тесты с положительным результатом просто обнаружили РНК уже «мертвого» вируса«.

Напомним, ранее мы писали, что в НАН спрогнозировали пик коронавируса в Украине.