В Южной Корее заявили, что повторно заразиться коронавирусом невозможно

Важное Общество
Христина Качоровська0
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Ранее в Южной Корее заявляличто у 277 людейпереболевших COVID19ПЦРтесты снова показывают положительный результатНо после определённых проверок эксперты пришли к выводучто ПЦРтест очень чувствителен и попросту показывает положительный результат изза оставшихся в организме неактивных фрагментов вируса.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — zik.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «24 канал«.

Эксперты с инфекционных заболеваний Южной Кореи официально заявиличто людипереболевшие коронавирусомне могут повторно заразиться.

По их словамесли после выздоровления ПЦР-тест снова показывает положительный результат — это всего лишь уже неактивные частички коронавируса:

«Ложноположительные результаты ПЦРтеста появляются потому что сам ПЦРтест очень чувствителен и он реагирует на фрагменты уже «разобранного«, неактивного вируса.

Период полураспада эпителиальных клеток с носогорла может занять три месяца… Поэтому РНК вируса в них можно найти ещё в течение месяцадвух после отмирания клеткиПовторные ПЦРтесты с положительным результатом просто обнаружили РНК уже «мертвого» вируса«.

Напомним, ранее мы писали, что в НАН спрогнозировали пик коронавируса в Украине.


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