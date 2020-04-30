В Харькове задержали женщину, которая отрезала голову своей дочери (ФОТО 21+)

Общество
Христина Качоровська0
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После совершенного преступления женщина засунула голову дочери в пакет, разделась до гола и в таком виде с пакетом бегала по Харькову.

Полиция на месте преступления
Полиция на месте преступления. Фото — vecherniy.kharkov.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

По данным СМИ женщину удалось задержать в 5:30. В её задержании участвовали 4 экипажа полицейских. При себе женщина также имела заточку и с ней она бросалась на правоохранителей.

На данный момент удалось установить, что:

  • Имя задержанной Татьяна Янова и ей 38 лет;
  • Убитой оказалась её 13-летняя дочь Кристина;
  • Задержанная проживала в селе Подворки вместе с убитой дочерью и своим братом.

Брат Яновой рассказал, что они проживали бедно, но Татьяна имела постоянное место работы. Соседи также отзываются о ней как об адекватной женщине. По факту преступления полиция открыла уголовное производства по ст. 155, ч. 2, п. 2 — умышленное убийство несовершенного летнего.

В ГУ НПУ Харьковской области рассказали, что женщину задержали утром, на улице Полтавский шлях:

«Правоохранители обнаружили обнаженную женщину, которая вела себя неадекватно. В руках она держала нож и пакет. В пакете оказалась отрезанная голова. На вопросы полицейских она отказывалась отвечать».

В полиции также отметили, что в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы, но визуально признаков алкогольного или наркотического опьянения не было:

«Мы не знаем, что с ней. Экспертиза всё покажет».

 

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове задержали пьяного священника за рулем автомобиля.


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