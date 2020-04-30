В Харькове задержали женщину, которая отрезала голову своей дочери (ФОТО 21+)

После совершенного преступления женщина засунула голову дочери в пакет, разделась до гола и в таком виде с пакетом бегала по Харькову.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Обозреватель«.

По данным СМИ женщину удалось задержать в 5:30. В её задержании участвовали 4 экипажа полицейских. При себе женщина также имела заточку и с ней она бросалась на правоохранителей.

На данный момент удалось установить, что:

Имя задержанной Татьяна Янова и ей 38 лет;

Убитой оказалась её 13-летняя дочь Кристина;

Задержанная проживала в селе Подворки вместе с убитой дочерью и своим братом.

Брат Яновой рассказал, что они проживали бедно, но Татьяна имела постоянное место работы. Соседи также отзываются о ней как об адекватной женщине. По факту преступления полиция открыла уголовное производства по ст. 155, ч. 2, п. 2 — умышленное убийство несовершенного летнего.

В ГУ НПУ Харьковской области рассказали, что женщину задержали утром, на улице Полтавский шлях:

«Правоохранители обнаружили обнаженную женщину, которая вела себя неадекватно. В руках она держала нож и пакет. В пакете оказалась отрезанная голова. На вопросы полицейских она отказывалась отвечать».

В полиции также отметили, что в ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы, но визуально признаков алкогольного или наркотического опьянения не было:

«Мы не знаем, что с ней. Экспертиза всё покажет».

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове задержали пьяного священника за рулем автомобиля.