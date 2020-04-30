В ОП объяснили, какой груз доставляет самолет "Мрия"

30.04.2020 10:16

Укринформ

На самолете "Мрия", который доставляет в Украину медицинские товары, часть груза является гуманитарной, а часть закуплена за счет коммерческих структур.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко относительно медицинских товаров, которые были доставлены в Украину на самолете "Мрия".

"Все очень просто, как и говорил Президент, этот самолет ("Мрия" — ред.) оплачивался не из государственного бюджета. Он оплачивался коммерческими структурами. Поэтому на этом самолете, опять же, как говорил Президент, был как гуманитарный груз, так и коммерческий, который везли для продажи. Гуманитарный груз везли для того, чтобы его раздавать в больницы и другие учреждения, где необходима эта гуманитарка. Здесь нет никакого секрета. Там на этом самолете был как гуманитарный, так и коммерческий груз", — сказал он .

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и нардепам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения в его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину на самолете "Мрия".

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В то же время помощник Гереги Ольга Григорьева сообщила, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, оно было ошибкой другой помощницы, и сейчас народный депутат с этим разбирается.

23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В целом "Мрия" привезла 103 тонны медицинского груза.

Тогда Президент Владимир Зеленский заявлял, что "наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты".

фото: Офис Президента

По материалам: ukrinform.ru